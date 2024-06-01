Окажется ли Трамп в тюрьме и к чему это приведет: в США сошлись во мнении

В США сомневаются в том, нужно ли сажать известного политики за решетку

После того как суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в деле фальсификации документов о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, в публичном пространстве начались активные обсуждения. Соратники Трампа недовольны решением суда и призывают к массовым беспорядкам.

В то же время республиканцы и политические эксперты считают, что Дональд Трамп не отправится в тюрьму. Об этом сообщают иностранные СМИ, в частности Foxnews и Reuters.

Политический комментатор и ведущий американской программы "Реальное время" Билл Махер поставил под сомнение тот факт, что Трамп окажется за решеткой. Да и надо ли?

"Вот ключевой вопрос: попадет ли он в тюрьму? Осмелится ли этот судья сделать это? И должен ли он? Я имею в виду, я слышал, как некоторые люди говорили, что если бы его звали не Дональд Трамп, он определенно получил бы тюремный срок", — спросил Махер.

Бывший член палаты представителей Кен Бак, республиканец от штата Колорадо, в ответ предсказал, что Трамп не попадет в тюрьму. Он сослался на историю вынесения приговоров Манхэттена за аналогичные преступления. А бывший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод и вовсе заяви, что Трампа нельзя сажать в тюрьму.

"Послушайте, многим людям не нравится, когда я говорю это, но да, я думаю, что есть что-то в заключении в тюрьму бывшего президента, особенно из-за чего-то подобного. Для меня это выглядит тревожно для нашей страны. И я был бы действительно шокирован, если бы этот судья приговорил его к тюремному заключению", — сказал Аксельрод.

Билл Махер заявил, что некоммерческая организация MAGA (Make America Great Again), которая помогла Трампу на прошлых выборах, "сойдет сума". Более того, по его словам, если бывший президент окажется за решеткой, то и вовсе может разразиться "гражданская война", в частности, "расовая война". Дело в том, что окружной прокурор афроамериканец, а судья — латиноамериканец.

"Гражданская война в этой стране, к сожалению, превращается в расовую войну. Это печальная правда об этой стране. И если они посадят его в тюрьму, я имею в виду, первое, что скажут его сторонники, это: "О, вот что это такое". Черный окружной прокурор. Знаете, все эти люди, которые являются окружными прокурорами, судьи не были белыми", — сказал Махер.

Скриншот, Билл Махер

Также сообщается, что сторонники Дональда Трампа, возмущенные приговором суда, буквально наводнили сайты, связанные с ним, призывами к беспорядкам, революции и жестокому возмездию. Речь идет о собственной социальной платформе бывшего президента Truth Social, Patriots.Win и Gateway Pundit. Некоторые из них призывали к нападению на присяжных, казни судьи Хуана Мерчана или к открытой гражданской войне и вооруженному восстанию.

"Кто-то в Нью-Йорке, которому нечего терять, должен позаботиться о Мерчане. Надеюсь, его встретят нелегалы с мачете", — написал один из комментаторов Patriots.Win.

На сайте Gateway Pundit предложили расстреливать либералов после вынесения приговора.

"Пришло время начать ограничивать некоторых левых. Это невозможно исправить путем голосования", — сказано в сообщении.

После приговора многие из сторонников Трампа также заявили, что его приговор является доказательством того, что американская политическая система сломана и что только насильственные действия могут спасти страну.

"1 000 000 человек (вооруженных) должны пойти в Вашингтон и всех повесить. Это единственное решение… Трамп уже должен знать, что у него есть армия, готовая сражаться и умереть за него, если он произнесет слова… Я возьму в руки оружие, если он попросит", — говорится в гневных сообщениях.

Как отмечает Reuters, несмотря на призывы к насилию, большинство подобных сообщений не соответствуют правовому стандарту угрозы, подлежащей судебному преследованию, которая обычно требует доказательств того, что комментарий отражает явное намерение действовать или вселить страх, а не просто предполагает пугающий результат.

Напомним, что 31 мая суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 обвинениям, выдвинутым ему прокурорами по делу о фальсификации документов о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. В сумме по всем пунктам обвинения Трампу грозит от 4 до 136 лет за решеткой.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что порнозвезда Сторми Дэниелс дала показания в суде. По ее словам, Дональд Трамп заплатил ей за молчание после сексуальной близости 130 тысяч долларов.