Прокляття сім'ї Джо Байдена: вирок синові Гантеру став ще однією ланкою в ланцюжку нещасть

Команда Трампа потайки вболівала за виправдальний вирок, бо це допомогло б зібрати кошти на передвиборчу кампанію

Син президента США Джо Байдена, Гантер, визнаний винним у брехні про вживання наркотиків при купівлі зброї. Ця справа може стати ударом по родині перед важливими виборами.

"Телеграф" розповідає, як реагують на це світові медіа та чим Гантер Байден запам’ятався до цього.

Огляд преси: Байдену співчувають, Трамп втрачає кошти

Медіа звертають увагу на ряд родинних трагедій, які переслідують Байдена: загибель першої дружини та доньки в автокатастрофі в 70-х, втрата старшого сина від раку мозку та наркотична залежність Гантера.

"Особисті втрати для президента, який уже постраждав від смерті двох дітей і роками боровся із залежністю свого сина, можуть бути набагато серйознішими", — пише The Washington Post.

У репортажі із засідання видання пише: "Суд підкреслив, що Джо Байден тепер керує не просто розколотою сім’єю, а розділеною нацією".

CNN пише, що засудження Гантера Байдена є болючим поворотом для сім’ї, яка постраждала від трагедії.

"Засудження Хантера Байдена — це останній жорстокий поворот в історії сім’ї, яка пережила більше трагедій, ніж більшість може витримати", — пише видання.

Як вирок вплине на вибори.

Politico пише, що команда Джо Байдена очікувала, що судовий процес проти Гантера може закінчитися погано. Проте там не очікують, що це матиме великий вплив.

Суд стане центром майбутніх дебатів з Дональдом Трампом. Трамп використає можливість критикувати Байдена як неадекватного батька.

Байден вважає, що його кар’єра сприяла проблемам сина із законом: "Якби я не балотувався, він би досяг угоди про визнання провини (позбавила би терміну)".

Скарги Трампа на політичні переслідування втратять силу. Це позначиться на зборі коштів.

Дональд Трамп, проти якого відкрили одночасно кілька справ, скаржиться на те, що його переслідують з політичних мотивів. Визнання винним сина Джо Байдена руйнує скарги на вибіркове правосуддя.

CNN пише, що Байден не втрутився в кримінальне переслідування свого сина, дозволив Міністерству юстиції винести обвинувальний вердикт, який може призвести до тюремного ув'язнення і завдати шкоди його власній кампанії 2024 року.

Байден уже сказав, що не помилує сина і прийме результат справи, продовжуючи поважати судовий процес.

New York Timse пише, що у команді Трампа велися дискусії про те, наскільки виправдувальний вирок допоможе залучити десятки мільйонів доларів на кампанію.

"Багато союзників Трампа таємно вболівали за виправдання. Це було б ще одним доказом того, що система правосуддя США сфальсифікована на користь Байденів і проти Трампів. Обвинувальний вирок у вівторок був незручним для цієї розповіді", — пише NYT.

Гантер Байден. Що про нього відомо

1.Матір загинула, коли йому було два роки

Йому було всього два роки в грудні 1972 року, коли вантажівка в'їхала в сімейний автомобіль. Аварія забрала життя його матері та його сестри Наомі, залишивши його з проломом черепа, а його старшого брата Бо зі зламаною ногою.

2. Вилетів з ВМС за кокаїн

Хантер почав пити в підлітковому віці, зловживав кокаїном, будучи студентом коледжу. Він проходив і виходив з реабілітації.

У 2013 році він записався до військово-морського резерву США і склав присягу перед своїм батьком, тодішнім віце-президентом, на церемонії в Білому домі.

3. Має спільну дитину зі стриптизеркою

Тест ДНК у 2019 році виявив, що він був "біологічним і законним батьком" Неві Робертс. Матір’ю Неві є Лунден Алексіс Робертс, стриптизерка з Арканзасу. Вони познайомилися, коли Робертс, працювала в клубі у Вашингтоні.

У своїх мемуарах Гантер стверджує, що нічого не пам’ятає про зустріч з танцівницею, але він сплачує їй аліменти.

Раніше "Телеграф" писав, що Дональда Трампа визнано винним у підробці документів про грошові виплати зірці фільмів для дорослих.