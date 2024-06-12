США поздравили Путина с днем ​​России большими санкциями: подробности

В списке перечислено более 90 физических лиц

Запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России, а также новые санкции в отношении нескольких российских финансовых институтов. В среду, 12 июня, стало известно о том, что США ввели новые санкции против России. Вероятно, это не последние плохие новости для РФ, ведь, как сообщалось ранее, Штаты также планируют объявить новые санкции и меры экспортного контроля во время саммита "Большой семерки".

Что касается уже объявленных санкций, то о них сообщило Министерство финансов США. Отмечают, что санкции затронули, в частности, Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

"Россия полагается на сложные транснациональные цепи поставок, чтобы подпитывать свою военную машину и производить материальные средства для поддержки военных усилий", — говорится в сообщении.

Среди попавших под ограничения юрлиц в списке Минфина есть компании из Китая, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии, Сербии, Южной Африки, ОАЭ, Беларуси и Британских Виргинских островов.

Кроме того, в санкционном списке перечислено более 90 физических и юридических лиц из разных стран, так или иначе помогающих России обходить предыдущие санкции.

"Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, имеющих дело с военной экономикой России, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшаем возможности России извлекать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам", — сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен.

На фоне введения новых санкций, Мосбиржа в России уже объявила об остановке торгов по долларам и евро с 13 июня, сообщает российское издание Baza. Всего в новом списке санкций оказалось более 200 компаний.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ЕС вслед за США планирует наложить санкции на крупнейшего оператора танкеров РФ. Речь о компании "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России.