США могут взяться за Китай из-за поддержки России Пекином: СМИ привели подробности

Санкции будут угрожать китайским учреждениям, систематически торгующим с РФ

США и другие западные страны могут ввести санкции против ряда китайских компаний и финансовых учреждений из-за поддержки российского террористического режима. В первую очередь санкции коснутся китайских компаний, систематически участвующих в поставках в РФ важных товаров.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление заместителя государственного секретаря США Курта Кэмпбелла для печати. Кэмпбелл в ответ на вопрос, могут ли быть мишенями для санкций китайские компании и банки, отметил, что это не исключается.

"Я думаю, что мы в первую очередь сосредоточены на китайских компаниях, систематически участвующих в поддержке России. Мы также внимательно присматриваемся к финансовым учреждениям", – сказал он.

Кэмпбелл отметил, что участие в санкционном давлении примут не только США, но и другие страны. Есть большая потребность предоставить Китаю коллективный сигнал недовольства и беспокойства со стороны Запада.

"Будут сделаны шаги, не только Соединенными Штатами, но и другими странами, которые будут сигнализировать о нашем глубоком недовольстве тем, что Китай пытается сделать в своих отношениях с Россией на поле боя в Украине", — отметил он.

Напомним, что ранее руководитель Китая Си Цзиньпин заявил Владимиру Путину в Пекине, что связи между двумя странами остаются крепкими и должны продолжаться "поколениями".

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о поддержке Китая. Глава государства заявил, что Пекин должен быть на стороне нашей страны, а не балансировать между Россией и Западом. И добавил, что все возможные меры по привлечению Китая к участию в саммите мира в Швейцарии Украина приняла.