На саммите G7 попинают Россию: в Белом доме пообещали новые санкции против Москвы

Под удар подпадут все, кто помогает российским кафиров вести войну в Украине

США планируют объявить о новых санкциях и мерах экспортного контроля, которые будут направлены против российского террористического режима. Это произойдет на саммите лидеров стран G7 в Италии в конце этой недели.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление, сделанное координатором Совета национальной безопасности Белого дома Джоном Кирби на брифинге 11 июня. По его словам, санкции и экспортный контроль будут направлены на организации и сети, которые помогают России вести войну против Украины.

"Мы продолжим возлагать расходы на российскую военную машину", – пообещал он.

Саммит G7 будет проходить в Апулии на юге Италии с 13 по 15 июня. Среди прочего на саммите пройдет встреча двух президентов – Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Украинский президент, кстати, примет участие в саммите, по крайней мере, в той части, где будет обсуждаться война в Украине.

Кроме того, страны "Большой семерки" планируют выдвинуть последнее предупреждение небольшим китайским банкам, сотрудничающим с российским террористическим режимом. Если банки не прислушиваются, начнется принятие санкций против них.