Россия объявлена самой большой и прямой угрозой безопасности

В России утверждают, что Североатлантический альянс (НАТО) давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с РФ. И постоянные угрозы со стороны Альянса подтверждают это.

Такую позицию высказала представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова, пишут росСМИ. По ее словам, в преддверии вашингтонского саммита НАТО якобы наращивает свою пропагандистскую риторику в отношении России.

"Официальные лица Альянса, руководство стран-членов, постоянно говорят об угрозе, как они это формулируют, российскому нападению на Прибалтику и Польшу. Также они вбрасывают тезис о том, что это должно произойти в ближайшие несколько лет, и свою деятельность объясняют таким образом, что к этому отражению якобы российской угрозы им всем необходимо готовиться. Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией", — сказала пропагандистка.

Захарова подчеркнула, что якобы в стратегической концепции 2022 года "Россия объявлена натовцами самой большой и прямой угрозой безопасности государств — членов НАТО, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе".

"Совершенно не собирались они каким-то образом фиксировать тот момент, что вообще наша страна тоже находится на европейском континенте, мало того — составляет его большую часть", — добавляет путинистка.

Она подчеркнула, что натовцы якобы одобрили региональные планы обороны, сформулировали конкретные задачи для всех военных командований блока.

"Идет постоянная отработка возможных вариантов конфликта с нашей страной. Кто же его провоцирует, этот конфликт? Очевидно, ответ ясен — натовцы. Обкатываются логистические маршруты перебрасывают войска и вооружение через Атлантику на, как они говорят, восточный фланг", — утверждает Захарова.

Она акцентирует, что впервые как противник в сценарии крупнейших с момента окончания холодной войны маневров Steadfast Defender, а они проходили с 22 января по 31 мая, фигурировало не какое-то фиктивное, иллюзорное, придуманное государство, а непосредственно Россия.

Ранее "Телеграф" писал, что Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на НАТО через пять лет.