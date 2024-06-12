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Россия может напасть на НАТО? Министр обороны Германии назвал дату

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Когда РФ может напасть на НАТО Новость обновлена 12 июня 2024, 17:52
Когда РФ может напасть на НАТО. Фото Колаж "Телеграфа"

Страны Альянса должны быть готовы к любому сценарию и восстановить потенциал сдерживания в плане личного состава

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на НАТО через пять лет. В связи с т акой угрозой он считает необходимым вернуть обязательную военную службу в стране.

Такое заявление Писториус сделал пресс-конференции в Берлине. Об этом пишет Telegram-канал "Bild на русском".

По мнению министра, ситуация с угрозами изменилась за последние несколько лет. Потому он считает, что в Германии нужно возвращать обязательную военную службу.

"Мы должны исходить из того, что в 2029 году Россия будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО. Поэтому мы должны восстановить потенциал сдерживания в плане личного состава", — сказал Писториус.

Также он добавил, что в ближайшее время численность бундесвера должна быть увеличена с 181 тысячи человек до 203 тысяч. Согласно оценкам НАТО, Германии еще нужно около 200 тысяч резервистов.

Писториус подчеркнул, что бундесвер хочет набирать "самых сильных, самых подготовленных и самых мотивированных".

"Мы не хотим скучной и бессмысленной военной службы", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Вооруженных силах Норвегии рассказали, когда можно ожидать нападения России на страны НАТО.

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#Германия #НАТО #Россия #Нападение