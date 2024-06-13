Росія оголошена найбільшою і прямою загрозою безпеці

В Росії стверджують, що Північноатлантичний альянс (НАТО) давно займається підготовкою до потенційного збройного зіткнення з РФ. І постійні погрози зі сторони Альянсу підтверджують це.

Таку позицію висловила представник Міністерства закордонних справ РФ (МЗС) Марія Захарова, пишуть росЗМІ. За її словами, напередодні вашингтонського саміту НАТО нібито нарощує свою пропагандистську риторику щодо Росії.

"Офіційні особи Альянсу, керівництво країн-членів, постійно говорять про загрозу, як вони це формулюють, російського нападу на Прибалтику та Польщу. Також вони вкидають тезу про те, що це має відбутися у найближчі кілька років, і свою діяльність пояснюють таким чином, що до цього відбиття нібито російської загрози їм усім необхідно готуватись. НАТО уже давно займається підготовкою до потенційного збройного зіткнення з Росією", — каже пропагандистка.

Захарова акцентувала, що нібито у стратегічній концепції 2022 року "Росія оголошена натовцями найбільшою і прямою загрозою безпеці держав — членів НАТО, а також миру та стабільності в Євроатлантичному регіоні".

"Зовсім не збиралися вони якимось чином фіксувати той момент, що взагалі наша країна теж знаходиться на європейському континенті, мало того — становить його більшу частину", — додає путіністка.

Вона наголосила, що натовцями нібито схвалено регіональні плани оборони, сформульовано конкретні завдання для всіх військових командувань блоку.

"Йде постійне відпрацювання можливих варіантів конфлікту з нашою країною. Хто ж його провокує, цей конфлікт? Очевидно, відповідь зрозуміла — натовці. Обкатуються логістичні маршрути перекидання військ і озброєнь через Атлантику на, як вони кажуть, східний фланг", — стверджує Захарова.

Вона акцентує, що вперше як противник у сценарії найбільших з моменту закінчення холодної війни маневрів Steadfast Defender, а вони проходили з 22 січня по 31 травня, фігурувала не якась фіктивна, ілюзорна, вигадана держава, а безпосередньо — Росія.

Раніше "Телеграф" писав, що Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на НАТО через п’ять років.