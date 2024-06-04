"Риск серьезный": в НАТО назвали страны, на которые РФ может напасть после Украины

НАТО не будет первым местом, куда может пойти РФ

В настоящий момент нет прямой угрозы нападения России на страны НАТО. Однако ситуация меняется, поэтому никто не может гарантировать, что агрессивная политика РФ не приведет к военной конфронтации ни с балтийскими странами региона, ни с другими странами НАТО, ни со странами, не входящими в Альянс.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Латвии в Украине Илгварс Клява. По его мнению, НАТО не будет первым местом, куда может пойти РФ.

"Прямой военной угрозы нет, нет высокой вероятности того, что произойдет немедленное военное нападение России на Латвию или страны Балтии в целом или на НАТО в целом. Но ситуация все время меняется. Поэтому мы не можем гарантировать, что эта агрессивная политика России не приведет к военной конфронтации ни с балтийскими странами региона, ни с другими странами НАТО, ни со странами, не входящими в Альянс.Мое личное мнение таково, что территория НАТО не будет под самой большой угрозой. Это не первое место, куда Россия может пойти и проверить, так сказать, устойчивость", — считает он.

Однако в любом случае, отмечает Клява, в НАТО ответственно подходят к безопасности и делают расчеты.

"Но в любом случае, если мы ответственно подходим к нашей безопасности, и когда мы оцениваем то, что сейчас делает Россия – Россия атакует Украину, спровоцировала войну, начала войну, полномасштабная война идет уже более двух лет – то, делая расчеты, мы видим, что существует серьезный риск для национальной безопасности. Этот риск не немедленный, но серьезный. Вы можете это видеть. Есть признаки. Вы можете ясно видеть, что Россия проводит агрессивную политику. И она может пойти по другим направлениям. Мы должны сделать все возможное, чтобы свести к минимуму возможность появления где-то на столе в Москве даже такой мысли, что у них это может получиться или что они могут всерьез рассмотреть возможность нападения на территорию НАТО. Я думаю, существует более высокий риск для стран, не входящих в военный альянс НАТО", — говорит посол.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГУР считают, что Россия может захватить страны Балтии за неделю.