Армения покинет "путинское НАТО": Пашинян рассказал, когда его страна выйдет из ОДКБ

Армения давно недовольна ОДКБ

Армения заявила о намерении выйти из состава Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее страна отказалась от финансирования деятельности организации.

Намерениями о выходе из "путинского НАТО" премьер-министр страны Никол Пашинян поделился в среду, 12 июня. Соответствующее заявление он сделал в рамках правительственного часа в парламенте, передают российские СМИ.

"Выйдем. Мы решим, когда", — сказал Пашинян в ответ на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.

"А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", — отметил премьер Армении.

Разговоры о выходе Армении из ОДКБ ведутся уже не первый месяц. Так, в марте текущего года Ереван пригрозил выходом из ОДКБ и поставил членам организации определенные условия. Армения потребовала от блока "определить зону ответственности" ее территории.

Как сообщал во время пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян, причиной такого шага была "серия вторжений Азербайджана" в 2021 и 2022 годах, после которых от ОДКБ не последовало никакой реакции.

По его словам, ОДКБ и Россия неоднократно заявляли, что территория Армении является "красной линией" для всего союза, однако во время событий последних лет ОДКБ никакой активности не проявляла.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Никол Пашинян заявил, что участие его страны в ОДКБ "заморожено". Он также раскритиковал действия российских властей на территории Армении и пригрозил России "последствиями".