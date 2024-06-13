Курс доллара превысил 120 рублей

После вчерашнего введения нового пакета санкций против Москвы на биржах начался обрушение. Доллар в РФ упал до 100 рублей.

Акции посыпались вниз, а в обменники выстраиваются очереди. Об этом сообщил Денис Казанский на своей странице в Телеграмме.

Следует добавить, что эти санкции фактически отвергли Москву в середине 90-х годов. По состоянию на вечер 12 июня курс доллара превысил 120 рублей, курс евро – 125 рублей; кое-где доллар стоил до 200 рублей.

При этом официальный курс доллара Центрального банка РФ составляет 89,02 рубля, а евро – 95,74 рубля. Почти по таким ценам совершались сделки на Мосбирже 11 июня, в последний день, когда торги проводились. С 13 июня торги по любым расчетам в долларах и евро больше не проводятся. То же касается торгов, где каким-либо образом играет роль одна из этих двух валют.

Операции торговли с привлечением долларов и евро в мае составили более 50% от объема торгов на бирже. Сейчас же в Центробанке сообщили, что любые соглашения с долларами и евро переносятся на внебиржевой рынок. Таким образом, отмечают эксперты, Россию отвергает примерно в 1995-1996 годы, до начала электронных торгов на Мосбирже, что нанесет большой вред экономике.

Напомним, что среди санкций – запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России.

Ранее "Телеграф" писал, что США планируют объявить о новых санкциях и мерах экспортного контроля, которые будут направлены против российского террористического режима. Это произойдет на саммите лидеров стран G7 в Италии в конце этой недели.