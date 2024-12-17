Без "слуг", но с ОПЗЖ: попадут ли в следующую Верховную Раду партии Залужного и Буданова

В Украине могут появиться "военные" политические партии, которые возглавят авторитетные военнослужащие

О том, что в Украине необходимо проводить выборы, дискутируют давно. Эксперты и политики сходятся во мнении, что их нужно провести как можно быстрее после завершения боевых действий. Но в послевоенное время голосование провести будет проблемно: а что делать с беженцами, а как должны голосовать ВПЛ? Какие политические силы могут возникнуть после войны в Украине? Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал Алексей Кошель, глава Комитета избирателей Украины.

Украину после войны ожидает серьезная трансформация политического поля. Но для успешного волеизъявления есть целый ряд вполне существенных препятствий, говорит Кошель.

Одна из крупнейших сейчас проблем связана с государственным реестром избирателей. По состоянию на сегодняшний день около 8 млн граждан Украины находятся за границей, от 3 до 5 по разным оценкам — внутренне перемещенные лица. "Есть также много мужчин, которые прячутся от армии, и выйдут ли они из своих домов — тоже неизвестно. Поэтому сейчас никто не может представить, какие нужны усилия и сколько нужно времени, чтобы привести в порядок реестр избирателей," — объясняет специалист.

Работа в этом направлении Центризбиркомом уже ведется, но мы не знаем, насколько она будет длительной, и сможем ли мы уместиться, скажем, в срок до полугода". Конечно, в разных странах мира есть своеобразные подходы к тому, как проводить послевоенные выборы. В Чечне после 1 войны, к примеру, людям ставили печати на руки с несмывающейся краской, чтобы таким образом сформировать реестр избирателей. Но это далеко не самая лучшая ситуация", — считает Алексей Кошель.

Вопрос 2 связан с голосованием людей, которые находятся за границей. По словам Алексея Кошеля, даже по самым оптимистичным оценкам количество людей, которые будут находиться за границей, будет насчитывать миллионы граждан. Но избирательных комиссий очень мало за рубежом. Например, на всю Польшу есть 5 избирательных участков, в Италии только 4. Понятно, что при таких обстоятельствах 95% граждан физически не сможет проголосовать. Пока мы не видим дискуссий или четких предложений в стенах Рады, которые могли бы предложить нормальные условия для голосования украинцев.

Электронное голосование, по мнению Кошеля, неприемлемо, поскольку в этом году несколько известнейших банков Украины подвергались кибератакам со стороны России. Такой метод не дает никаких гарантий для результатов волеизъявления, объясняет глава Комитета избирателей Украины.

Проблема №3 связана с действующим законодательством. Несмотря на все, нам нужно будет принимать отдельный закон разового действия с несколько отличной избирательной системой, от действующей сейчас. Скорее, это будет 100-процентная пропорциональная система без открытых списков. "Но одной из ключевых проблем, о которых никто не хочет говорить, является то, что сейчас наблюдается попытка организовать выборы в кратчайшие периоды времени", — говорит Кошель. Также председатель Комитета избирателей говорит, что это, вероятно, можно объяснить попытками максимально устранить военных от избирательной кампании. Речь идет не о возможности голосовать, а о возможности баллотироваться и быть избранным, объясняет Кошель. Потому что армия сейчас — более 90% доверия, поэтому естественно, что условные военные партии смогут претендовать минимум на половину мест в парламенте.

А кто еще может пройти в парламент?

На вопрос, кто мог бы возглавить будущие военные партии, Кошель сказал, что можно теоретически предполагать, что на базе существующих сейчас военных подразделений могут появиться несколько партий. На базе "Азова", например. "Мы можем предполагать, что может появиться партия, возглавляемая одним из авторитетных военных. К примеру, генерала Буданова". Таких проектов может быть много, говорит Кошель, а что они могут получить много мест в парламенте, это совершенно очевидно.

"Если он захочет реализовать себя в политике, препятствий я не вижу совсем", — говорит председатель Комитета избирателей. Такая же ситуация с фигурой Залужного. Однако пока неизвестно, захотят ли они идти в политику.

А вот старых политических партий в Раде почти не останется, считает Алексей Кошель. Некоторые шансы остаться в парламенте имеют только партия "Европейская солидарность" и "Батькивщина". А все остальные партии имеют только "символические" возможности попасть в ВР снова. Например, может появиться такой "мягкий" формат "Оппозиционной платформы — за життя" (абревиатура ОПЗЖ), этакой пророссийской, европопулистской силы. Вряд ли им запретят баллотирование в парламент, считает Кошель.

Также председатель Комитета избирателей сказал, что скорее всего в Раду могут пройти "слуги народа", но в обновленном формате. Но в этом случае, очевидно, ничто не будет напоминать о старой партии. Там примерно на 90% будут новые лица, в частности частично военные.

Также ранее "Телеграф" писал, что Зеленскому нужны выборы как можно скорее после завершения боев. Так считает Сергей Будкин, инвестиционный банкир украинского происхождения, проживающий в Австралии.