Рада поддержала законопроект о множественном гражданстве в Украине: что это значит

Ко второму чтению должны учесть все предложения и замечания

Во вторник, 17 декабря, Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине. "За" проголосовали 247 нардепов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, ко второму чтению должны учесть предложения и замечания, в частности Всемирного Конгресса Украинцев.

Данный документ определяет условия приобретения двойного гражданства, но запрещает его для тех, кто имеет российское гражданство. Также это касается гражданства государств, не признающих территориальную целостность и суверенитет Украины.

В документе предлагается допускать множественность гражданства в следующих случаях:

одновременное обретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

приобретение ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства в результате брака с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, другого гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что текст законопроекта о разрешении множественного гражданства в Украине, предложенный президентом Владимиром Зеленским, был зарегистрирован в Верховной Раде еще в начале 2024 года.