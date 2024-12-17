Не только безопасность избирателей: четыре главных вызова будущим выборам в Украине

Мобилизационная готовность к миру не дофинансируется системным образом

Перед послевоенными выборами в Украине стоит ряд серьезных вызовов, ведь для подготовки системы выборов необходим как минимум год. Власти знают об этом, но финансирование на эти мероприятия не выделяют, начиная с 2022 года.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик. По его словам, в первую очередь, это безопасность избирателей во время избирательного процесса, процесса голосования.

— Второй вопрос — это увеличение количества граждан Украины в несколько раз, находящихся за границей. Точное количество нам неизвестно, но мы четко понимаем, что это несколько миллионов человек вместо 470 тысяч, которые были перед началом вооруженной агрессии и состояли на консульском учете.

Третий вопрос — разрушенная избирательная инфраструктура, разрушенные места для голосования, минирование населённых пунктов.

Четвертый вопрос — недофинансирование мероприятий Центральной избирательной комиссии, связанных с подготовкой к предстоящим выборам, в частности, для создания Единой аналитической системы (ЕАС) "Выборы" в соответствии с требованиями действующего Избирательного кодекса.

По словам собеседника, эти программные средства не пишутся за короткое время. Для подготовки необходим примерно год. При этом Дубовик отмечает, что органы власти знают об этом, но финансирование на эти мероприятия не выделяется, начиная с 2022 года.

Существует еще и проблема с регистрацией избирателей по фактическому месту пребывания. Дело в том, что многие временно перемещенные лица не регистрируют свой адрес фактического места жительства. Таким образом остается неизвестным, где и сколько проживает избирателей.

При этом, если они получают какие-либо выплаты, на избирательный адрес это никак не влияет.

— У нас есть источники формирования базы данных государственного реестра избирателей и для того, чтобы там произошли определенные изменения, необходимо, чтобы человек изменил свои данные, если это текущие данные, в государственной миграционной службе. Если что-то происходит с человеком по линии регистрации актов гражданского состояния, то есть смена фамилии, или не дай Бог, смерть, или человеку исполняется 18 лет, мы получаем эти данные автоматически. А уже изменение регистрации избирателя в межвыборный период возможно только через государственную миграционную службу или через соответствующие консульские учреждения за границей, — говорит зампредседателя ЦИКа.

Разрушенная инфраструктура

Сергей Дубовик отметил, что в ряде населенных пунктов, которые будут в дальнейшем освобождены от россиян, не осталось ни одного здания, где ранее проводили выборы.

— То есть, нам нужно будет делать временные избирательные участки, разминировать населенные пункты, потому что не в каждом населенном пункте может быть свободный доступ к месту голосования, хотя того требуют международные протоколы. К сожалению, мы — первая страна, которая будет проводить послевоенные выборы, когда остается и минирование, и возможны определенные угрозы, поражение территории, если это будет не мир, а перемирие.

Это будет целый ряд мер гражданской обороны, связанных с защитой избирателей при осуществлении их выявления. И проблема в том, что в отдельных населенных пунктах просто может не быть стационарных мест для проведения голосования, — говорит эксперт по вопросам выборов.

Второй аспект — это жилье избирателей. В стране будут населенные пункты, где могла сохраниится лишь часть жилого фонда, но сохранились разрушенные избирательные адреса. И это тоже вызов для избирательного законодательства, это вопрос к законодателю, как решать вопросы с этими адресами избирателей в несуществующих населенных пунктах, там, где они формально остаются зарегистрированными, не сменив место своей регистрации.

Система выборов

Для ее подготовки необходим год. От трех до шести месяцев — это минимальный срок, но чтобы она заработала полноценной, необходим именно год.

— Но, по большому счету нужен год, чтобы она полноценно заработала. От трех до шести месяцев это, собственно, элементы системы выборов, то есть то, что мы увидим на картинках, с чем будем взаимодействовать с окружными и территориальными избирательными комиссиями, — говорит Сергей Дубовик.

Такое количество времени необходимо, чтобы сформировать полноценные базы данных будущих депутатов, местных советов. Чтобы веласть внутренняя работа избирательных комиссий, связанная с финансированием, хозяйственной деятельностью, подбором членов комиссий и определенным их анализом.

— Как только наступят юридические предпосылки, мы приступаем к определенным процедурам, поэтому должны быть готовы. Как в мирное время есть мобилизационная готовность к войне, так и любые государственные органы должны быть в состоянии "мобилизационной готовности" к миру. Такой орган, самый мирный в государстве — Центральная избирательная комиссия, — говорит член ЦИКа.

Он выразил сожаление, что наша "мобилизационная готовность" к миру не дофинансируется системным образом. Также есть проблемы, выходящие за пределы компетенции ЦИКа, но это проблемы политической инфраструктуры. Например, на сегодняшний день из-за войны в Украине практически разрушена система местных организаций политических партий.

Сергей Дубовик подчеркнул, что у нас не функционируют в полном объеме общественные организации, неясно, какие политические партии должны быть контрибюторами будущих членов участковых, окружных и территориальных избирательных комиссий, а представители общественных организаций – это, соответственно, внутреннее наблюдение за выборами.

Это также большой вызов. Он напрямую не связан с государственной системой, но связан с политической системой страны, резюмировал замглавы ЦИКа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал условия проведения выборов в Украине.