Coca-Cola возвращается в РФ? Компания снова регистрирует там торговые марки, как объясняет

Свои действия в компании обосновывают защитой интеллектуальной собственности

Coca-Cola Company, которая после начала полномасштабного вторжения РФ покинула российский рынок, подала заявки на регистрацию своих торговых марок в стране-агрессоре. Там уже поспешили объяснится.

Так, по данным российских СМИ, Coca-Cola подала три заявки на регистрацию в РФ товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta. Заявки были поданы в апреле этого года.

Отмечается, что по российскому законодательству товарные знаки при их неиспользовании в течение трех лет на территории страны могут быть аннулированы. С учетом того что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022-м, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году.

В компании, комментируя резонансную новость, объяснили, что поданные заявки в России на регистрацию товарных знаков предназначены для соблюдения интеллектуальных прав, в частности, потому, что третьи стороны во всем мире уже давно стремятся воспользоваться репутацией продуктов компании.

"Активы интеллектуальной собственности имеют высокую ценность и важное значение для компании Coca-Cola, и мы постоянно принимаем меры по улучшению и укреплению этих активов во всем мире. Поданные заявки в России предназначены для соблюдения наших прав на товарные знаки", — объяснили в Сoca-Cola Ukraine Европейской правде.

Там подчеркивают, что по состоянию на 14 июня 2024 г. бизнес компании в России остается остановленным.

"Мы принимаем эти меры для защиты наших брендов и торговых марок, последовательно укрепляя права на нашу интеллектуальную собственность. Наш бизнес в России остается остановленным", — добавили в пресс-службе.

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