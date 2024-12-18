На "Радио Судного дня" включили "Лебединое озеро"

Подобные вещи со станцией случаются не впервые

Так называемая "Радиостанция Судного дня" транслирует песни Шамана, "Лебединое озеро" и гимн СССР. Есть вероятность того, что это взлом.

Об этом пишет российский telegram-канал Baza. Речь идет о радиостанции УВБ-76, которую неформально называют "Жужжалкой".

Стоит отметить, что станцию неоднократно взламывали и транслировали по ней вещи, которые точно не связаны с работой станции. Например, в 2017 году там звучали фразы "Слава Украине" и слова из песни Wellni — "ПТН ПНХ".

Подобный случай произошел в 2022 году, когда неизвестные заставили станцию несколько часов транслировать трек "Bad Apple" из игры "Touhou Project". После этого ее ломали в феврале и марте, а ответственность за это взяла хакерская организация "Anonimus".

Еще один случай был в августе 2023 года, когда там прокрутили трек Айдамира Мугу — "Чёрные Глаза".

О предназначении УВБ-76 до сих пор ничего не известно, хотя работать она начала в 1970-х годах. Ее сигнал, как считалось, поступал из Московской, Псковской и ленинградской областей.

Работу "Жужжалки" в России иногда связывали с системой "Периметр" — комплекса автоматизированного запуска ядерных ракет. По одной из версий, если сигнал прервется, то "Периметр" запустит ракеты. Из-за этого ее и прозвали "Радиостанцией Судного дня".

На Западе же озвучивались версии, что станция используется для связи между элементами российских вооруженных сил. Однако некоторые эксперты считали, что постоянный жужжащий сигнал является "маркером канала", то есть она забивает некую частоту, чтобы ее не заняли другие.

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