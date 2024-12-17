После громкого скандала. Нардепа Бойко вызвали в СБУ на допрос (фото)
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Причиной тому стали высказывания нардепа в соцсети
Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко во вторник 17 декабря пришел на допрос в Службу безопасности Украины после громкого скандала. Появились также и соответствующие фото, на которых видно, как он идет к зданию СБУ в Киеве.
Об этом "Телеграфу" стало известно от собственных источников в Службе безопасности. Известно, что там он должен будет подробно объяснить свои последние заявления.
Допрос проводится прямо сейчас.
Стоит напомнить, что ранее Юрий Бойко опубликовал в соцсетях видео, на котором он рассказывал об "украинских радикалах, которые начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить".
Данное видео вызвало большой резонанс среди украинцев. В то же время в Верховной Раде предложили отозвать Бойко из комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован 16 декабря.
Депутат провел параллель с событиями в США, где в свое время демонтировали памятники Колумбу, утверждая, что в Украине проходят подобные "радикальные" процессы.
Бойко говорит, что тех, кто не поддерживает государственную политику декоммунизации и дерусификации, становится больше.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что политологи объяснили пророссийские высказывания Юрия Бойко.