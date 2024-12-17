Третий российский танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия. Капитан отказался от эвакуации экипажа

Судно перевозит 4 тысячи тон мазута

Уже третий танкер "Волгонефть", загруженный мазутом, подал сигнал бедствия у порта Кавказ в Черном море. Однако капитан "Волгонефть-109" отказался от эвакуации экипажа.

Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что на судне произошла утечка груза, то есть мазута.

Известно, что сигнал бедствия капитан танкера подал 17 декабря в полпервого ночи. Он сообщил, что у судна, перевозившего 4000 тонн мазута, нарушена герметичность четвертого грузового танка. В результате чего мазут вытекает в балластный танк. В то же время герметичность корпуса судна не нарушена и мазут в воду не вытекает.

Как пишут росСМИ, на "Волгонефть-109" находятся 14 членов экипажа, им вроде бы ничего не угрожает. Однако капитану предлагали эвакуацию вместе с экипажем, но он отказал. Он попросил сменить якорную стоянку — теперь "Волгонефть-109" находится в районе Кучугуры к юго-востоку от мыса Ад.

Напомним, что два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе. После этой катастрофы нефть из танкеров попала в море и прибыла к берегам. Мазут заметили даже на берегу Азовского моря в Кирилловке.

Добавим, что оба корабля были построены еще в 1960-70-х годах. Во время аварии "Волгонефть-212" погиб один человек, 11 моряков попали в больницу. С "Волгонефть-239" спасли всю команду – 14 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за старых российских танкеров Черному морю грозит масштабная экологическая катастрофа.