Сколько заплатил Путин за солдат и оружие Ким Чен Ына: речь о миллиардах долларов

Пхеньян находился в очень сложном положении

Россия платит огромные деньги за солдат и оружие КНДР. Однако эта военная авантюра может аукнуться и самому Пхеньяну.

Об этом говорится в материале The New York Times. Отмечается, что Кремлю такая помощь обходится в товары вроде нефти, еды и оружия на "миллиарды долларов".

Издание подчеркивает, что санкции ООН, пандемия коронавируса и безуспешные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году подорвали авторитет и экономику КНДР. Поэтому Ким Чен Ын отчаянно нуждался в помощи извне.

Пхеньян поставил около 20 тысяч контейнеров с боеприпасами и оружием, баллистические ракеты и теперь солдат. Запрос на оружие начал оживлять северокорейскую военную индустрию, поднимая со дна ее экономику.

По словам исследователя Университета иностранных исследований Ханкук в Сеуле Елены Гусейновой, КНДР смогла на поставках оружия заработать до 5,5 миллиарда долларов. Развертывание войск может дать ей еще 572 миллиона долларов в год, что является огромным показателям по меркам страны.

По всей видимости, Москва не платит Пхеньяну деньгами, но поставляет ей продукцию, вроде сырой нефти. Спутниковые снимки уже зафиксировали куда больше российских танкеров, чем это разрешено санкционным режимом ООН.

Однако для Ким Чен Ына в помощи России есть и опасность. Например, Южная Корея может отслеживать то, насколько эффективны северокорейские солдаты и оружие. Сеул уже узнал, что большая часть снарядов была выпущена десятилетия назад и сейчас пришла в негодность. Кроме того, согласно словам аналитиков Корейского института оборонного анализа в Сеуле, Пхеньян уже передал столько оружия, что не сможет вести войну на Корейском полуострове, "даже если захочет".

Кроме того, КНДР уже давно пытается стравить Москву с Пекином, хотя 90% ее торговли идет как раз с Китаем. Аналитики не исключают, что сближение Кима с Кремлем может подорвать его отношения с Пекином, что существенно усугубит положение Пхеньяна.

Напомним, войска Северной Кореи понесли большие потери в Курской области. За одно сражение контингент КНДР мог потерять 4% своей численности.

Кроме того, стало известно, как воюют войска КНДР в России и дают ли им нужную технику, оружие.