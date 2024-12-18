Он вам не любитель "исполнять". Как на украинском назвать человека со вспыльчивым характером

Это нужно запомнить раз и навсегда

Многие украинцы в повседневном общении часто используют русизмы. Иногда они даже не догадываются о существовании украинских соответствий.

Одним из таких примеров является русское слово "исполнять". В частности, употребление его в переносном значении, характеризуя специфическое поведение людей.

Известный популяризатор украинского языка Андрей Шимановский объяснил, как еще можно сказать о тех людях, которые любят "исполнять". По его словам, такого человека можно назвать "бешкетником", "халамидником", "шалапутом".

Кроме того, Шимановский отметил, что о таких людях еще говорят, что у них "завжди шило в дупі". Также в подобных случаях можно использовать следующие фразы:

"скаче, як чорт на дроті";

"мотається, як дурень з торбою";

"гасає, як свиня на льоду".

Используя родной украинский язык, мы не только поддерживаем его развитие, но и приучаем себя и наших детей думать на украинском. Это помогает укреплять нашу национальную идентичность и культуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на украинском языке неправильно говорить "свободная вакансия". На украинском языке это называется плеоназм.

Также мы писали, как правильно называть украинским школьные принадлежности. Это не "карандаш" и не "тетрадка".