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"Он уже не игрок": Зеленский рассказал, за что действительно борется Путин

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Президент Украины жестко высказался во время выступления на Саммите мира Новость обновлена 16 июня 2024, 17:42
Президент Украины жестко высказался во время выступления на Саммите мира. Фото Скриншот

Для многих "президент" РФ уже не игрок

Российский диктатор Владимир Путин, недавно выдвинувший условия для переговоров с Украиной, борется не за многополярный мир, а исключительно за себя. Он понимает собственную изоляцию и делает все возможное, чтобы кто-то к нему присоединился.

До сих пор есть балансирующие люди, и поэтому Путин не полностью изолирован. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции по итогам Глобального саммита мира.

Путин борется только за себя

"Я считаю, что Путин борется исключительно за себя. Он понимает, что он изолирован. Изолирован не полностью. К сожалению, есть люди, которые до сих пор балансируют, несмотря на весь терроризм, который он принес, и не только в наше государство. Многие страны мира, и Африка, и Сирия… Везде. И тем не менее есть люди, которые балансируют, к сожалению. И он понимает, по моему мнению, а оно субъективное, может оно не объективное, он борется исключительно за себя", ― так ответил Зеленский на вопрос, борется ли Путин за многополярный мир.

Президент Украины считает, что Путин понимает, что для многих стран он уже не игрок. В частности, для основного союзника ― Китая.

"Как он может побороть ту изоляцию, которая сейчас? Это уже не "Восьмерка" [речь идет о G8, с которой РФ исключили из-за вторжения в Украину в 2014 году ― ред.], он уже не игрок для многих стран. И для Китая он также не игрок. Мы поднимали этот вопрос. Я уверен в этом. Они все понимают, что он закончит либо уважая международное право, либо пойдет на какие-то радикальные вещи, которые приведут все равно к изоляции", — сказал Зеленский.

Глава украинского государства считает, что на самом деле Путин думает не о многополярности мира, а о двухполярности. Это связано с его изоляцией.

"И поэтому я считаю, что он думает о двухполярности мира. Он пытается именно так разделить, потому что выйти ему из изоляции невозможно, и значит, он должен сделать все, чтобы кто-то к нему присоединился", ― сказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джорджа Мелони сделала громкое заявление на Саммите мира. Итальянский премьер заговорила о том, что России придется сдаться.

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#Владимир Путин #Владимир Зеленский #самит мира