Все в триколорах та фото Путіна: у КНДР влаштували справжню антиутопію до приїзду глави Кремля

Візит відбудеться з ціллю взаємовигідного обміну

У вівторок, 18 червня, президент Росії Володимир Путін приїде до Північної Кореї (КНДР) із дводенним "дружнім державним візитом". У Пхеньяні буде підписаний ряд важливих документів.

Про це пише громадський діяч Андрій Смолій. Відео того, як зараз виглядають вулиці КНДР, публікують у мережі. Вони всі завішані фотографіями російського диктатора та прапором РФ, як в антиутопічних фільмах.

"Вся столиця КНДР у зображеннях Путіна та триколорних "прапорах"", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що однією з головних цілей візиту є взаємовигідний обмін. Росія очікує поставок балістичних ракет малої дальності, снарядів, боєприпасів, запчастин до систем озброєння з КНДР, взамін на їжу.

У США стурбовані таким поглибленням відносин між Північною Кореєю та РФ. Адже це може вплинути не тільки на хід війни в Україні, а й на санкції, які Захід накладає на агресора.

Прессекретар Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що Штати стурбовані тим, як посилення зближення між двома країнами "вплине на український народ". Балістичні ракети з Північної Кореї будуть використовуватись російською армією для атак. З іншого боку, Кірбі стурбований тим, що може відбутися "деяка взаємодія, яка може вплинути на безпеку на Корейському півострові".

Зауважимо, що Володимир Путін відвідає КНДР вже вдруге. Перший його офіційний візит відбувся на початку його першого терміну, у 2000 році. Тоді він зустрічався з батьком нинішнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іром.

Раніше "Телеграф" писав, що США та Південна Корея б'ють на сполох через занадто тісну дружбу диктаторів РФ та КНДР.