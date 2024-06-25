Суд в Гааге выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова за их деяния в Украине

МУС возлагает на них личную ответственность за военные преступления в Украине

Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Причина в военных преступлениях против Украины, за которые они несут ответственность.

Об этом сообщается на сайте МУС. Отмечается, что есть веские основания считать, что Шойгу и Герасимов несут ответственность за военные преступления, заключающееся в нанесении ударов по гражданским объектам и в причинении чрезмерного вреда гражданскому населению. Также среди обвинений — ущерб гражданским объектам, и преступления против человечности.

"Имеются веские основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления за совершение деяний совместно и/или через других лиц, отдачу приказа о совершении преступлений и/или за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что досудебное расследование считает, что существуют достаточные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электрической инфраструктуре. Речь идет как минимум о периоде с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года.

Содержание ордеров засекречено в целях защиты свидетелей. Однако МУС сообщил об их существовании, так как считает, что эта информация может предотвратить дальнейшее совершение преступлений.

Как сообщал "Телеграф", в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Вместе с диктатором орден на арест был выдан на имя "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой, которая ответственна за депортацию детей с оккупированных территорий Украины.