"Ничего он не улучшит": политолог объяснил истинный смысл смены Шойгу на Белоусова

Функция нового главы Минобороны РФ совсем другая

Смотрящий за генералами от православно-чекистской партии руководства РФ. Именно так назвал новоназначенного министра обороны РФ Андрея Белоусова российский политолог Владимир Пастухов. На фоне достаточно тревожных предположений других экспертов о назначении Белоусова, слова Пастухова заметно отличаются.

Такое заявление политолог сделал в эфире "BILD на русском". По мнению Пастухова, назначение Белоусова на должность главы Минобороны РФ можно объяснить просто.

"Его назначение для меня объяснимо только с одной точки зрения. Нужно было ставить смотрящего, связанного с этой православно-чекистской линией в нашем руководстве, за генералами", — отметил политолог.

Вместе с тем он добавил, что совершенно не верит в какие-либо изменения с приходом нового министра.

"Я совершенно не верю, что Белоусова назначили, чтобы он что-то оптимизировал, что-то улучшал, что это стратегическая инвестиция на ведение долгосрочной войны", — сказал Пастухов.

Владимир Пастухов

Политолог, юрист и публицист Владимир Пастухов в 2008 году был вынужден эмигрировать из РФ в Лондон из-за преследований, связанных с его адвокатской деятельностью.

Известен как автор так называемой "понятийной конституции" России, являющейся писаным сведением неписаных правил, определяющих реальную суть жизни в РФ.

5 мая 2023 года распоряжением Минюста РФ Владимир Пастухов был внесен в реестр физических лиц — "иностранных агентов". Позже в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, был также внесен Институт права и общественной политики, где Пастухов долгое время был научным директором.

Напомним, ранее "Телеграф" приводил 7 фактов, о новом министре обороны РФ. Заметим, что новый глава ведомства вообще не имеет военного опыта и даже не служил в армии.