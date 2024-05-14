Замена Шойгу на Белоусова: в США рассказали, чего хочет Путин

Путин мог бы закончить войну в любой момент

Увольнение президентом России Владимиром Путиным с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу и его замену на Андрея Белоусова, прокомментировали в Государственном департаменте США. Эти перестановки свидетельствуют о том, что диктатор хочет иметь больше успехов на фронте в Украине.

Об этом во время брифинга сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател. По его словам, несмотря на колоссальные убытки от войны, Россия ее продолжает.

"Мы считаем, что это еще одно свидетельство того, что Путин отчаянно хочет продолжать свою захватническую войну против Украины, несмотря на то, что она наносит значительный ущерб российской экономике и приводит к большим потерям российских войск, которые, по некоторым оценкам, достигают 315 тысяч человек", – сказал Пател.

Спикер также добавил, что Путин мог бы закончить войну в любой момент, выведя войска, "вместо того, чтобы продолжать ежедневно совершать жестокие атаки на украинский народ".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин снял Николая Патрушева с должности Секретаря Совбеза. Его место может возглавить Сергей Шойгу, ранее бывший министром обороны РФ.

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