Заместителя Герасимова задержали: в чем подозревают крупную шишку из Генштаба РФ

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В России задержан заместитель председателя Генштаба генерал Вадим Шамарин. Перед этим по делу о взятке был арестован Тимур Иванов, занимавший должность замминистра обороны.

Об этом пишут росСМИ. По информации пропагандистов, у Шамарина, занимавшего должность начальника Главного управления связи ВС РФ, прошли обыски. После этого генерал был доставлен на допрос.

По утверждению источника "Коммерсанта", Шамарин проходит по уголовному делу о предполагаемых махинациях. Дело рассматривается в 235 гарнизонном военном суде. В Следственном комитете это не комментировали.

Издание отмечает, что предшественник Шамарин в должности заместителя начальника Генштаба Халил Арсланов в 2020 году был арестован по делу о мошенничестве и получении взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вадим Шамарин – что известно

Родился 10 июня 1971 г. в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.

С 1992 г. проходил военную службу в должностях командира взвода дистанционного управления радиоцентра, заместителя начальника радиоцентра по технической части, начальника центра каналообразовательных систем, заместителя начальника узла – начальника пункта управления связью, начальника штаба – заместителя начальника узла связи, начальника узла связи (полевого) бригады связи (узлового) Дальневосточного военного округа.

С 2006 г. проходил военную службу в должностях начальника штаба – заместителя командира бригады связи, командира бригады связи Восточного военного округа.

В декабре 2010 г. допущен к выполнению должности начальника связи – заместитель начальника штаба Восточного военного округа по связи.

В 2020 г. назначен начальник начальника Главного управления связи ВС РФ – заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.

С 2021 – начальник Главного управления связи ВС РФ – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что в наручники заковали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Он был задержан по подозрению в крупном мошенничестве на сумму более 100 миллионов рублей.