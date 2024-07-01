В НАТО сделали новые заявления по поводу российской "ядерки", Китая и выборов в США

В НАТО считают, что Пекин "бросает вызов ценностям, интересам и безопасности" Альянса

В НАТО нет причин для пересмотра ядерной доктрины Альянса. Такое заявление сделал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

По его мнению, "непосредственной угрозы" применения ядерного оружия со стороны России сейчас нет. Своими мыслями на этот счет генсек НАТО поделился в интервью японской газете Yomiuri.

Кроме того, по словам генерального секретаря, НАТО не воспринимает Китай как противника. При этом Йенс Столтенберг заявил, что Пекин "бросает вызов ценностям, интересам и безопасности" Альянса. В частности, он обвинил КНР в угрозах Тайваню и поддержке России в войне с Украиной.

Генсек НАТО также заявил, что США останутся "сильным союзником" Альянса вне зависимости от исхода президентских выборов в ноябре этого года.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что ядерная доктрина России — "живой инструмент". Глава Кремля допустил, что в нее могут быть внесены изменения. 11 июня замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что ядерная доктрина может быть пересмотрена "из-за неприемлемых действий" США и НАТО.

В ответ на это Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в состояние готовности из-за угрозы со стороны России и Китая.

Ранее "Телеграф" сообщил, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил, почему Путин никогда не воплотит в жизнь свои ядерные угрозы.