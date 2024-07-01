Россия напугана перспективой войны с НАТО: Москва придумала опасную альтернативу

Террористическая кампания россиян – это путинская альтернатива полномасштабной войне с НАТО, выиграть которую российские террористы не смогут

Россия испугана перспективой воевать со странами Североатлантического Альянса напрямую, понимая, что она не сможет победить. Поэтому российские террористы делают ставку на теракты, нападения и провокации в странах НАТО.

Об этом пишет CNN. За последний месяц, сказал старший преподаватель оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Род Торнтон, уже есть ряд нападений, которые можно прямо или косвенно связать с российскими террористами.

Все эти инциденты могут выглядеть незначительными, но только в отдельности. Совокупно это то, что подпадает под понятие гибридной войны. К примеру, попытка поджога автобусного гаража в Праге, поджог Музея оккупации в Риге, склада в Лондоне, торгового центра в Варшаве.

"В апреле полиция Германии арестовала нескольких человек, подозреваемых в планировании взрывов и поджогов, а французские власти начали антитеррористическое расследование после задержания подозреваемого изготовителя бомбы, который был ранен в результате неудачного взрыва", – пишет издание.

Торнтон считает, что террористическая кампания россиян – это путинская альтернатива полномасштабной войне с НАТО, выиграть которую российские террористы не смогут. Российская военная доктрина уже давно предусматривает избегание прямой войны против НАТО – но допустимыми считаются действия, которые недружественны, однако находятся ниже порога войны. Россия пытается посеять больше разногласий внутри НАТО, поскольку даже здесь нет четкого плана.

К примеру, сейчас цель террористов – сорвать поставки западной военной помощи Украине. В долгосрочной перспективе это может стать частью подготовки РФ к более прямой конфронтации.

"Эти гибридные операции являются частью военных усилий России, направленных на ослабление решимости Запада поддержать Украину и взорвать единство внутри Запада. Россия проводит и проводила эти гибридные операции против НАТО, Запада и ЕС в тандеме с попытками улучшить свои обычные военные возможности для возможного будущего конфликта с НАТО", – сказала изданию Николь Волкова из Института изучения войны.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на НАТО через пять лет.

В последнее время все чаще европейских лидеров звучат заявления о том, что Путин, выиграв войну в Украине, не остановится. Россия расширит географию своей агрессии на европейский континент и дальше. Поэтому тревогу бьют не только страны Балтии. О возможной угрозе со стороны Москвы заявляли в Берлине, Стокгольме и Лондоне. Они считают, что конфликт с россиянами возможен в течение 2-8 лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов. У Путина на этот момент производят оружие и боеприпасы сверх имеющихся потребностей для ведения захватнической войны против Украины.