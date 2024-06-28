"Между нами океан, между ними нет": Трамп раскритиковал помощь Украине и "наехал" на НАТО

По его словам, США якобы потратили на поддержку Украины "очень большие деньги"

Экспрезидент США Дональд Трамп во время дебатов с действующим президентом Джозефом Байденом подверг критике оказание помощи Украине и в очередной раз заявил, что якобы прекратит войну еще до того, как станет президентом. По его словам, война в Украине – это "война, которая не должна была начаться".

Трамп дважды не ответил на прямой вопрос ведущего, нравятся ли ему условия, выдвинутые Украине диктатором Владимиром Путиным. Вместо этого Трамп стал критиковать Украину, президента Украины Владимира Зеленского и администрацию США за предоставление Украине военной помощи.

По его словам, США якобы потратили на поддержку Украины "очень большие деньги" – более 200 миллиардов долларов США. Также Трамп возмутился, что Европа якобы оказывает Украине гораздо меньше поддержки, чем Соединенные Штаты, поэтому необходимо заставить НАТО больше финансировать поддержку Украины. Кроме того, он обвинил Байдена в слабости, а Зеленского назвал "лучшим продавцом своей идеи".

"Байден поощрил Россию действиями в Афганистане. И ХАМАС никогда бы не напал на Израиль. При моем президентстве Иран был банкротом, поэтому не было террора. Я бы поговорил с Путиным и закончил войну. Я даже закончу войну перед тем, как вступлю в должность президента. Но условия путина для меня неприемлемы… Европа дает гораздо меньше денег, чем мы. Европа дает гораздо меньше денег, чем мы. Между нами океан, между ними – нет", – заявил он.

Президент США Джозеф Байден в ответ на это напомнил, что Путин в Украине не остановится, а начнет большую войну в Европе, атаковав страны НАТО – войну, которой США хотят избежать. Путин хочет возобновить советскую империю, поэтому переговоры с ним сейчас – это пустое дело. Кроме того, помощь Украине оказывают вооружением, а не "живыми деньгами", поэтому аргументы Трампа являются бредом.

Как писал "Телеграф", недавно советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине. Они предлагают ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта.

При этом слухи о так называемых "мирных планах", которые существуют у Трампа, ходят уже не впервые. Так, президент Украины Владимир Зеленский в начале июня подверг жесткой критике подобные планы Трампа прекратить войну в Украине, заставив Украину пойти на уступки российским террористам. Он отметил, что такие планы опасны для всего мира. Поскольку российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине, а дальше пойдет с войной на страны НАТО.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что Трамп, в случае победы на выборах, намерен заставить Украину отказаться от части территорий. У Трампа эти сообщения назвали "фейковыми новостями", но не стали прибегать к конкретике по его реальным планам.