"Дружить" против Запада: в КНДР хотят создать свой аналог НАТО и заговорили о "красных линиях"

В настоящее время непонятно, действительно ли КНДР собралась создавать альянс или просто в очередной раз бросается громкими заявлениями

КНДР в очередной раз обвинила Запад в "нарушении мира и стабильности" на Корейском полуострове. В связи с этим она предлагает создать по всей Азии антизападный альянс.

Об этом информирует северокорейское пропагандистское издание KCNA. В частности, в Пхеньяне обвиняют США, Южную Корею и Японию в "неоднократных безрассудных провокациях".

"Регулярные трехсторонние совместные военные учения США, Японии и Республики Корея ясно показывают, что стратегия США по мировому господству, направленная на окружение и сдерживание независимых и суверенных государств и обеспечение своей военной гегемонии, уже перешла красную линию и влечет за собой очень негативные изменения в мировой среде безопасности и геополитической структуре", — пишет издание.

Власти КНДР считают, что из-за этого независимые страны должны нарастить свои оборонные возможности для самозащиты, а также предложили им сотрудничество в целях противодействия США и сдерживании "военного вмешательства".

"Расширение агрессивного блока США и их вассальных сил, а также эскалация военной конфронтации, подрывающие мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, несомненно, будут остановлены мощным и скоординированным противодействием независимых суверенных государств", — заявляют в КНДР.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин совершил визит в Пхеньян неделю 18 июня. Там он и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и сделали ряд заявлений.

Как известно Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР в июле 2022 года, после того, как Пхеньян признал "независимость" оккупированных россиянами частей Донецкой и Луганской областей.