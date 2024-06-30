"Дружить" против Запада: в КНДР хотят создать свой аналог НАТО и заговорили о "красных линиях"
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В настоящее время непонятно, действительно ли КНДР собралась создавать альянс или просто в очередной раз бросается громкими заявлениями
КНДР в очередной раз обвинила Запад в "нарушении мира и стабильности" на Корейском полуострове. В связи с этим она предлагает создать по всей Азии антизападный альянс.
Об этом информирует северокорейское пропагандистское издание KCNA. В частности, в Пхеньяне обвиняют США, Южную Корею и Японию в "неоднократных безрассудных провокациях".
"Регулярные трехсторонние совместные военные учения США, Японии и Республики Корея ясно показывают, что стратегия США по мировому господству, направленная на окружение и сдерживание независимых и суверенных государств и обеспечение своей военной гегемонии, уже перешла красную линию и влечет за собой очень негативные изменения в мировой среде безопасности и геополитической структуре", — пишет издание.
Власти КНДР считают, что из-за этого независимые страны должны нарастить свои оборонные возможности для самозащиты, а также предложили им сотрудничество в целях противодействия США и сдерживании "военного вмешательства".
"Расширение агрессивного блока США и их вассальных сил, а также эскалация военной конфронтации, подрывающие мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, несомненно, будут остановлены мощным и скоординированным противодействием независимых суверенных государств", — заявляют в КНДР.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин совершил визит в Пхеньян неделю 18 июня. Там он и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и сделали ряд заявлений.
Как известно Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР в июле 2022 года, после того, как Пхеньян признал "независимость" оккупированных россиянами частей Донецкой и Луганской областей.