В НАТО задумались о приведении ядерного оружия в боевую готовность: Столтенберг объяснил причины

Ядерный арсенал НАТО достаточно велик, но преимущественно за счет США

Страны-члены НАТО ведут переговоры о развертывании и приведении в боевую готовность значительно большего количества ядерного оружия, чем сейчас, из-за угрозы со стороны российского и китайского режимов. В настоящее время между союзниками ведутся консультации по расконсервации ракет и приведению их в боеготовое состояние как средства сдерживания агрессии.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию The Telegraph. Он отметил, что блоку следует показать миру свой ядерный арсенал, чтобы российские террористы, китайская диктатура и другие враги Запада получили четкий сигнал.

"Я не буду вдаваться в оперативные детали по поводу того, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевом составе, а сколько – на хранении, но мы должны консультироваться по этим вопросам. И именно это мы делаем", – сказал он.

Издание отмечает, что Столтенберг является сторонником так называемой "ядерной прозрачности" – информирования о ядерных угрозах и вооружениях. 10 лет назад, когда Столтенберг только стал генсеком НАТО, ядерные учения проводились в условиях полной секретности. Сейчас она отсутствует.

"Прозрачность помогает донести прямой сигнал о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом… Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока ядерное оружие существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеет ядерное оружие, а у НАТО его нет, более опасен. В скором будущем НАТО может столкнуться с чем-то, с чем он никогда раньше не сталкивался, а именно с двумя ядерными потенциальными противниками – Китаем и Россией. Конечно, это будет иметь последствия", – сказал он.

Ядерный арсенал НАТО достаточно велик, но преимущественно за счет США, имеющих 1700 боеготовых ядерных средств из 3700. Британия также имеет собственное ядерное оружие – 40 боеготовых ядерных средств из 225 имеющихся. А вот Франция, третье ядерное государство НАТО, не предоставляет свой ядерный арсенал в распоряжение Североатлантического союза. Судя по всему, количество боеготовых ракет будет только расти.

"США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они имеют в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, которые будут предназначены для ядерной миссии НАТО. Потом, конечно, Великобритания, которая является особенной, потому что имеет собственное ядерное оружие… Реальность такова, что мы все сократили расходы на оборону, когда напряженность снизилась после окончания холодной войны. А теперь, когда напряженность снова растет, мы должны увеличить расходы на оборону. Я был премьер-министром в течение 10 лет и знаю, что трудно найти деньги на оборону, потому что большинство политиков всегда предпочитают тратить деньги на здравоохранение, образование, инфраструктуру и другие важные задачи. – и это именно то, что сейчас делают члены Альянса, Великобритания, а также другие союзники", – резюмировал Столтенберг.

Напомним, 6 мая российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о проведении учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В тот же день МИД РФ выпустил список претензий к союзникам Украины. Там пожаловались на ATACMS и американские РСМД (ракеты средней и малой дальности), а также пригрозили ответными действиями.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что намерены воспринимать самолеты F-16, появление которых ожидается в Украине как носители ядерного оружия. Это не зависит от их модификации.

В ответ на эти угрозы координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Штатах не видят реальных шагов со стороны России по применению ядерного оружия. В свою очередь в НАТО назвали ядерную риторику РФ опасной и безответственной.