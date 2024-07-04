Кремль ведет многолетнюю практику по маскировке своих шпионов

Уже ни для кого не секрет, что русские шпионы действуют по всему миру. Чтобы скрыть их личность, Россия ищет по миру мертвых детей.

Их данные воруют и присваивают имена "мертвых душ" агентам. Об этом говорится в подкасте RONZHEIMER.

Российские спецслужбы используют сложную и тщательно продуманную методику для создания новых идентичностей для своих агентов, основываясь на идентичности умерших детей.

Этот процесс обычно происходит следующим образом:

Первоначально российские дипломаты, работающие за границей, выбирают страны с менее строгим контролем документов. Они посещают кладбища и ищут могилы детей, умерших в раннем возрасте.

После выбора конкретной идентичности агенты собирают необходимую информацию: имя, дата рождения и место рождения ребенка.

Далее посредством подкупа или обмана местных чиновников, агенты получают официальные документы на имя умершего ребенка. Это могут быть свидетельства о рождении, паспорт, водительские права и т.д.

На основе полученных документов создается "легенда". Сочиняется биография агента. Эта легенда включает детали о его детстве, образовании, работе и других аспектах жизни, чтобы создать правдоподобный образ.

После этого агент с новой идентичностью переезжает в страну назначения. Он или она может приехать под предлогом работы, учебы или в других целях, не вызывающих подозрений.

В подкасте говорят, что агенты живут под новыми именами многие годы. Они ведут нормальную жизнь, находят работу, заводят семьи. Это помогает им оставаться незамеченными и выполнять шпионские задания.

Параллельно они используют свои позиции и контакты для сбора секретной информации. Затем передают ее своим кураторам с помощью различных методов, таких как мертвые ящики, радиопередачи на определенных частотах или личные встречи.

Этот метод позволяет русским шпионам действовать под глубоким прикрытием и получать доступ к чувствительной информации, оставаясь незамеченными в течение длительного времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что поток российских шпионов в Евросоюз колоссально вырос. Одна из стран уже бьет тревогу.