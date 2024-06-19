В Болгарии украинец проник на территорию ТЭЦ: его подозревают в шпионаже

Неясно, как именно мужчина смог незамеченным попасть на стратегический объект

В Болгарии задержали 23-летнего украинца, который проник на ТЭЦ "Марица-Изток 2" в Ковачево. Мужчина пытался собирать информацию о чужой стране, но кому готовился ее передать — неизвестно.

Об этом сообщил заместитель городского прокурора Христо Крастев, передает БГНЕС. Сейчас украинец находится под стражей, его задержали на 72 часа.

Иностранца задержала охрана ТЭЦ, а во время обыска у него нашли дроны, мобильные телефоны, фотоаппараты, несколько SIM-карт и карты памяти. Мужчину обвиняют в шпионаже и сборе сведений, которые составляют государственную тайну, чтобы передать их другому государству.

"В настоящее время готовятся экспертизы, чтобы установить, действительно ли он фотографировал и какие фотографии стратегического объекта, поскольку ТЭЦ "Марица-Изток 2" по постановлению Совмина является стратегическим объектом", — пояснил Крастев.

В Софийский городской суд уже подано ходатайство о постоянной мере "содержания под стражей". Другие подробности в прокуратуре сообщить пока не могут, но уточнили, что также будет проверена личность мужчины — действительно ли он является гражданином Украины. Кроме того, будут задействованы другие службы, чтобы проверить, занимался ли задержанный шпионской деятельностью и в первый раз он находился на территории ТЭЦ или нет.

Подозреваемый уже дал показания и рассказал, когда приехал в Болгарию, откуда въезжал, что делал и с кем встречался. Сейчас его слова проверяются на предмет правдоподобности. Также пока неизвестно, как мужчина проник на территорию ТЭЦ "Марица-Изток 2", это выясняют правоохранители.

"Я бы не сказал, что существует угроза безопасности страны", — сказал Крастев.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о задержании 26-летнего украинца в Польше. Его обвиняют в шпионаже за перемещением военной техники на границе.