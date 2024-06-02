Охота за шпионами: в Британии МИ5 получила приказ сосредоточиться на агентах Китая, Ирана и РФ

Рост шпионской активности российских террористов произошел из-за войны в Украине, а Иран и Китай уже давно действуют на британской территории

Из-за угрозы терактов, диверсий и нападений со стороны агентуры российского, китайского и иранского режимов правительство Великобритании приняло решение переориентировать работу Национальной службы контрразведки Британии МИ5. Британские контрразведчики получили приоритетную задачу – выявление и ликвидация шпионов Ирана, Китая и России.

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники в правительстве Великобритании. Отмечается, что переориентация усилий по антитеррористической борьбе на контрразведывательные операции потребует значительных ресурсов.

Вторжение российских террористов в Украину, значительное количество китайских шпионов в Британии, а также использование иранским режимом аятолл организованной преступности уже сейчас смещают фокус внимания МИ5. Рост шпионской активности российских террористов произошел из-за войны в Украине, а Иран и Китай уже давно действуют на британской территории.

Издание подчеркивает, что сейчас количество китайских агентов, собирающих разведывательные данные в Великобритании, "не поддается количественной оценке". А по меньшей мере 20 сотрудников посольства Китая в Британии работают как шпионы режима Си Цзиньпина. И если российскую агентуру удалось изрядно проредить, то количество завербованных китайцами гражданских лиц может достигать сотен тысяч.

Как писал "Телеграф", шпионская война России с Западом впервые со времен холодной войны набирает обороты. Доказательством тому является также распространение секретных разговоров немецких офицеров о предоставлении Украине крылатых ракет.

Недавно правоохранительные органы Великобритании сообщили о разоблачении российской шпионской сети. Она состояла из шести граждан Болгарии, которые шпионили в пользу российского террористического режима.