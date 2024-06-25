Сговор с экс-разведчицей и шпионаж? Что известно о громком деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Ассанжа выпустили под залог через четыре года заключения

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого после 1901 дней заключения выпустили под залог, обвиняют в сговоре с Челси Мэннинг, аналитиком военной разведки и активисткой для распространения секретной информации. Как следствие, по предварительным данным, на WikiLeaks могли появиться отчеты о войне в Афганистане, боевых действиях в Ираке и заключенных Гуантанамо на Кубе.

Ассанжу грозило до 175 лет лишения свободы за обвинение. "Телеграф" собрал информацию о деле основателя известного портала.

Обвинение Джулиан Ассанж услышал в апреле 2019 года и с тех пор находился в Тюрьме Его Величества Белмарш. Правительство США пыталось экстрадировать его, но британские суды выступили против. Так 17 мая 2019 года Amnesty International UK заявила: "Дело Джулиана Ассанжа — это дело, за которым мы внимательно следим, но над которым активно не работаем. Amnesty International не считает Джулиана Ассанжа узником совести (человек, которого лишили свободы из-за его убеждений, политических взглядов, религии, этнического происхождения, языка, сексуальной ориентации или гендерной идентичность — ред.)".

Уже в мае 2019 и июне 2020 года правительство США обвинило основателя WikiLeaks в нарушении Закона о шпионаже. По их словам, он вступил в сговор с хакерами.

Но спустя более 4 лет — 24 июня 2024 года — Высокий суд Лондона выпустил Джулиана Ассанжа под залог на свободу. Почти сразу же он улетел в Австралию.

По данным Reuters, основатель портала согласился пойти на условия следствия и признал виновным себя по одному из 18 пунктов. Он согласился, что вступил в сговор с целью распространить информацию, связанную с национальной безопасностью. Однако в WikiLeaks поспешили заявить, что соглашение еще не завершено официально.

Заметим, что прокуроры министерства юстиции США потребуют для Ассанжа 62 месяца лишения свободы. Столько времени он провел в тюрьме строгого режима в Лондоне. Суд на Северных Марианских островах – неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов – может принять решение 26 июня.

Экс-разведчица Челси Мэннинг, с которой Ассанж якобы вступил в сговор, была арестована в 2010 году за разглашение более 700 000 конфиденциальных документов, видео и дипломатических телеграмм на вебсайте. По словам обвиняемой, она пошла на разглашение данных, чтобы привлечь внимание и спровоцировать дебаты о характере внешней политики США. Но американские чиновники заявили, что утечка поставила под угрозу жизнь людей.

Челси Мэннинг называют крупнейшим информатором портала WikiLeaks.

Не первое судебное дело

Судебное дело о сговоре с Мэннинг — не первое, повлиявшее на репутацию Ассанжа. Ведь в 2012 году, когда он находился на пике своей популярности, Джулиану Ассанжу пришлось прятаться в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста за европейским ордером, выданным Швецией. Основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США.

Основанием для ордера стало дело об изнасиловании, возбужденное по заявлению одной из активисток WikiLeaks — гражданки Швеции, которая в 2010 году вступила с Ассанжем в половую связь. Она утверждала, что почти уснула, когда тот решил заняться с ней сексом без презерватива, а по шведским законам незащищенный секс без взаимного согласия считается изнасилованием.

Осенью 2019 г. шведские органы юстиции закрыли дело против Ассанжа, считая собранные доказательства недостаточно убедительными для предъявления официального обвинения.

Ранее "Телеграф" писал, что в ходе расследования дела о "секретных документах" Пентагона выяснился интересный момент о бывшем президенте США Дональде Трампе. Речь идет о том, что тот "сливал" содержание разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским третьим лицам.