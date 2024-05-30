В Польше задержан 26-летний украинец, его подозревают в шпионаже: подробности
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Ему уже избрали меру пресечения
В Польше правоохранители задержали 26-летнего украинца Александра Д., который заставлял гражданина Польши шпионить за перемещением военной техники на границе. Ему объявили подозрение в подстрекательстве к шпионажу и угрозам.
Украинцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца. Если его вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы, сообщает Polsat News.
Украинец заставлял поляка шпионить на польско-украинской границе. Он просил его делать фото перемещений военной техники, обещал заплатить 15 тысяч евро за работу. Когда гражданин Польши отказался, украинец начал его шантажировать.
26-летний гражданин Украины задержан. Это была совместная операция пограничников и сотрудников Агентства по внутренней безопасности Польши.
Украинцу объявили о подозрении в подстрекательстве к шпионажу и угрозам. Суд в Люблине избрал меру пресечения, отправив его под стражу на три месяца.
В случае, если вина гражданина Украины будет доказана, его ждет суровое наказание. Максимальный срок — 8 лет лишения свободы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что польские спецслужбы задержали кремлевского шпиона во Вроцлаве. Им оказался украинец. Он был готов поджечь стратегические объекты. Все необходимое для поджога нашли у него в сумке.