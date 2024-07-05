Орбан прибыл к Путину на переговоры: в ЕС уже сделали заявление

Орбан уже заявил, что прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии"

В пятницу, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву. О том, что он прилетел в столицу РФ, сообщил его пресс-секретарь.

Также по данным портала Flightaware, самолёт из Будапешта приземлился в московском аэропорту Внуково.

Издание 10perc сообщает, что правительственный Airbus A-319 действительно вылетел в столицу РФ.

Орбан уже заявил, что прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии".

"Миссия мир продолжается. Вторая остановка: Москва", — написал премьер Венгрии в Х.

Однако стоит отметить, что по словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Борреля, венгерский премьер не получал мандат ЕС на визит в Россию. Венгерского премьера никто не уполномачивал на ведение переговоров от лица ЕС. Визит Орбана в Москву проходит, якобы, в рамках двухсторонних отношений сторон.

В Кремле тоже успели дать комментарий относительно визита Орбана в Москву. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что обсуждать будут "ситуацию с решением вопроса по Украине". В переговорах примут участие Мединский, который был главой российской делегации на переговорах в Стамбуле, Ушаков и Лавров.

О запланированной поездке Орбана и Сийярто в Москву впервые сообщил венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи, сделавший об этом сообщение в своем X (Twitter). Позже информацию об этом подтвердили в венгерской службе Радио Свобода источники в правительстве.

Сам Орбан накануне не подтвердил свой визит в РФ. В эфире радиостанции Kossuth его спросили о следующих действиях после встречи с Зеленским в Киеве.

"Поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся", — заявил тогда премьер Венгрии.

Также Орбан заявил, что Будапешт "хотел бы подтолкнуть РФ и Украину к заключению мира, однако понимает, что организацией таких переговоров будут заниматься крупные державы".

Ранее "Телеграф" писал, что венгерский премьер сделал Украине неприемлемое предложение — прекратить огонь для переговоров.Украина такое предложение отвергла. В Офисе президента отметили, что это не первая страна, которая пытается склонить Украину к такому формату перемирия.