Орбан прибув до Путіна на переговори: у ЄС уже зробили заяву

Орбан уже заявив, що прибув до Москви для продовження "мирної місії"

У п’ятницю, 5 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви. Про те, що він прилетів до столиці РФ повідомив його прессекретар.

Також за даними порталу Flightaware, літак із Будапешта приземлився в московському аеропорту Внуково.

Видання 10 perc повідомляє, що урядовий Airbus A-319 справді вилетів до столиці РФ.

Орбан уже заявив, що прибув до Москви для продовження "мирної місії".

"Місія миру продовжується. Друга зупинка: Москва", – написав прем'єр Угорщини у Х.

Проте варто зазначити, що за словами Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Джозефа Борреля, угорський прем’єр не отримував мандат ЄС на візит до Росії. Його ніхто не уповноважував на ведення переговорів від імені ЄС. Візит Орбана до Москви відбувається нібито в рамках двосторонніх відносин сторін.

У Кремлі також встигли дати коментар щодо візиту Орбана до Москви. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що обговорюватимуть "ситуацію з вирішенням питання щодо України". У переговорах візьмуть участь Мединський, який був головою російської делегації на переговорах у Стамбулі, Ушаков та Лавров.

Про заплановану поїздку Орбана та Сійярто до Москви вперше повідомив угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї, який зробив про це повідомлення у своєму X (Twitter). Пізніше, інформацію про це підтвердили в угорській службі Радіо Свобода джерела в уряді.

Сам Орбан напередодні не підтвердив свого візиту до РФ. В ефірі радіостанції Kossuth його запитали про наступні дії після зустрічі із Зеленським у Києві.

"Оскільки ці кроки мають дуже делікатний характер, про них можна буде говорити лише після того, як вони відбудуться ", — заявив тоді прем’єр Угорщини.

Також Орбан заявив, що Будапешт "хотів би підштовхнути РФ та Україну до укладання миру, проте розуміє, що організацією таких переговорів займатимуться великі держави".

Раніше "Телеграф" писав, що угорський прем’єр зробив Україні неприйнятну пропозицію — припинити вогонь для переговорів. Україна таку пропозицію відкинула. В Офісі президента наголосили, що це не перша країна, яка намагається схилити Україну до такого формату перемир’я.