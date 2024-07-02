"Совершенно другие отношения Украины и Венгрии": Зеленский подвел итоги встречи с Орбаном (видео)

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит визит венгерского премьера

Президент Украины подвел итог визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. По его словам, страны подпишут договор о добрососедстве.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении. Он назвал визит венгерского премьера важным сигналом.

Зеленский отметил, что Виктор Орбан посетил Украины впервые за долгие годы и с начала полномасштабной войны. Он уверен, что это важный шаг, учитывая, что Венгрия начала председательство в ЕС.

"Четкий сигнал того, как важно для всех нас в Европе сохранять единство и делать общие шаги. Много говорили о пути к миру, и именно к справедливому миру, продолжительному, честному. Я поблагодарил и за участие в Саммите мира, и за поддержку коммюнике. Рассказал о том, чего мы уже достигли с партнерами в работе между саммитами, готовя уже второй Саммит мира. Есть хорошие наработки, и будет их еще больше. Я пригласил Венгрию и Премьер-министра Орбана принять соответствующие усилия", — сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что между Венгрией и Украиной есть "хорошие двусторонние результаты" и подчеркнул, что отношения между странами выходят на другой уровень.

"Мы видим, что это уже совсем другие отношения Украины и Венгрии: конкретные и мы учитываем взаимные интересы. Договорились по разным деталям – экономическим, политическим, – которыми займутся наши команды. И очень важно, что мы наметим наши отношения, наши достижения в новом документе – в соглашении, которое будет определять добрососедство для Украины и Венгрии", — резюмировал глава государства.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Виктор Орбан предложил Украине прекратить огонь и только потом садиться за стол переговоров с Россией. У Зеленского ответили на такое предложение и добавили, что Венгрия — не единственная страна, которая выступает с таким "мирным планом".