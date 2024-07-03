"Буквально выпрашивает": у Зеленского саркастично прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня

Венгерский лидер попросил украинского президента не стрелять по РФ и оккупантам

Предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно немедленного прекращения в одностороннем порядке огня является "крайне интересным". Ведь предполагается, что Россия может продолжать наносить удары.

Именно так прокомментировал идею венгерского чиновника советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Пост на этот счет он опубликовал в своем Telegram.

"Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонные удары. Чтобы в тишине продолжать подтягивать ресурсы у приграничья, готовить новые масштабные атаки, не терять средства ПВО и техники ...", — пояснил он.

Подоляк также задал риторический вопрос о том, как понимать людей, участвующих в кампании по принуждению страны, на которую напали, на одностороннее прекращение огня "….неужели эти предложения делаются всерьез и неужели они приведут к окончанию войны?", — написал он.

Напомним, что 2 июля Орбан приехал в Киев. Это произошло буквально на следующий день после того, как Венгрия начала председательствовать в Совете Евросоюза. Главным пунктом визита была встреча с Зеленским. И это при том, что несколько месяцев назад Орбан говорил, что "не видит тем для обсуждения". Во время встречи с президентом премьер-министра Венгрии просил украинского президента согласиться на одностороннее прекращение огня, а уже потом проводить переговоры о мире РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, когда будет готов мирный план Украины и назвал ключевые пункты.