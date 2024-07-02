Прекратить огонь ради переговоров: у Зеленского рассказали, что Украина ответила Орбану на его предложение

В Офисе президента объяснили, чем не подошло предложение Виктора Орбана

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. В Офисе президента отметили, что это не первая страна, которая пытается склонить Украину к такому формату перемирия.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. Он отметил, что позиция Украины касательно окончания войны давно известна всему миру.

"Венгрия – не первая страна, которая говорит о подобном варианте событий. Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая, действительно, как вы говорите, четкая, понятная и известная (перед ответом Жовквы журналистка сказала, что позиция Украины известна — Украина отвергает такие предложения — ред.). Украина действительно хочет мира, и у нас есть для этого инструмент – Украина провела первый, инаугурационный саммит мира и готовится ко второму", – рассказал Жовква.

Заместитель главы ОП добавил, что также было обсуждено вероятное присутствие России на втором саммите мира. Это будет возможно при условии, если власти РФ прекратят говорить на языке ультиматумов и покажут, что готовы к конструктивному диалогу.

Напомним, что 2 июля Виктор Орбан прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с Владимиром Зеленским и обсудил, в том числе, прекращение войны. Он заявил, что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа переговоров с Россией. А мирный план, который продвигает Украина, требует слишком много времени для реализации.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что мирный план Украины будет готов к концу 2024 года. Сейчас наша страна работает над тремя приоритетными составляющими, сказал Владимир Зеленский.