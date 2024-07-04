После Киева сразу в Москву: Орбан планирует визит к Путину, что известно

В Украине Орбан предлагал прекратить огонь

Венгерский премьер Виктор Орбан, после своего визита в Киев, собрался лететь в Москву, к российскому диктатору Владимиру Путину. Посещение запланировано на пятницу, 5 июля.

Об этом сообщили в венгерской службе Радио Свобода. Орбана должен сопровождать глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля поедет в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, через несколько дней после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщил "Радио Свобода" источник в правительстве Венгрии", — пишет венгерская служба новостей.

В то же время в издании отметили, что глава венгерского МИД Петер Сийярто посещал Россию более пяти раз после того, как РФ вторглась в Украину более двух лет назад.

О запланированной поездке Орбана и Сийярто в Москву впервые сообщил венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи, сделавший об этом сообщение в своем X (Twitter). Позже информацию об этом подтвердили в венгерской службе Радио Свобода источники в правительстве.

Журналисты направили соответствующий запрос на адрес пресс-службы премьер-министра Венгрии, однако ответа пока не получили.

К слову, 2 июля, премьер Венгрии впервые за более чем 10 лет, приехал в Киев с официальным визитом. Примечательно, что визит состоялся на следующий день после того, как Венгрия начала свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, и лишь через несколько дней после того, как у Орбана и Зеленского была короткая частная встреча на полях евросаммита в Брюсселе.

Издание Magyar Hírlap сообщало о том, что Орбан приехал говорить о мире в Европе. И действительно, венгерский премьер сделал Украине неприемлемое предложение — прекратить огонь для переговоров.

"Телеграф" сообщал о том, что ответили у Зеленского на предложение Орбана. Позиция Украины не изменилась.