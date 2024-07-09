Это только начало: Вступление Грузии в ЕС приостановлено

ЕС также не будет помогать Грузии с финансированием оборонного сектора

Вступление Грузии в Европейский Союз (ЕС) приостановлено. Кроме того, 30 миллионов евро, предназначенных на поддержку государства в сфере обороны, будут заморожены.

Такое заявление сделал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Его цитирует "Эхо Кавказа".

"Об этом очень четко заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета. Я не могу себе представить, что в этом году Грузия двинется вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии", — заявил он.

Относительно заморозки 30 млн евро, предназначенных на поддержку Грузии в сфере обороны, Павел Герчинский отметил, что єто только первый шаг. Будут и другие.

Он добавил, что прямая помощь ЕС правительству Грузии будет сокращена.

Посол также добавил, что до сих пор неясно, коснется ли процесс расширения ЕС Грузии. Этот вопрос пока остается открытым.

Напомним, что такое решение вызвано принятием в Грузии закона об "иностранном влиянии". Данный документ практически дублирует скандальный российский закон "об иноагентах".

Решение грузинского правительства в этом ключе вызвало волну протестов и критики со стороны как внутри Грузии, так и из-за рубежа. Есть опасения, что данный закон станет инструментом для подавления инакомыслия и ущемления демократических свобод, а также поставит под угрозу евроинтеграционные стремления Грузии.

Кроме прочего, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" представила проект закона, ограничивающего права ЛГБТК+.

Ситуацию прокомментировал грузинский активист Давид Джапаридзе. "Ожидается, что Комитет по международным делам Палаты представителей США рассмотрит законопроект о санкциях против Грузии (также известный как MEGOBARI ACT) в ближайшие дни. Работа начнется 10 июля, а обсуждение/голосование ожидается до конца этого месяца, сообщают источники в Конгрессе — Kartuli Paper ссылаясь на журналиста.," — написал он в Facebook.

По его словам, безвиз будет отменен после осенних выборов.

Ранее "Телеграф" писал, что грузинский премьер сделал новое циничное заявление по Украине.