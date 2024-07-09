Це лише початок: Вступ Грузії до ЄС припинено

ЄС також не допомагатиме Грузії з фінансуванням оборонного сектору

Вступ Грузії до Європейського Союзу (ЄС) припинено. Крім того, 30 мільйонів євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони, буде заморожено.

Таку заяву зробив посол Євросоюзу у Грузії Павло Герчинський. Його цитує "Эхо Кавказа".

"Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рушить уперед, зробить кроки, тому що лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають на більшу ясність від уряду Грузії", — заявив він.

Щодо заморозки 30 млн євро, призначених на підтримку Грузії у сфері оборони, Павло Герчинський зазначив, що це лише перший крок. Будуть інші.

Він додав, що пряму допомогу ЄС уряду Грузії буде скорочено.

Посол також додав, що досі неясно, чи торкнеться процес розширення Грузії ЄС. Це питання поки що залишається відкритим.

Нагадаємо, що таке рішення викликане ухваленням у Грузії закону про "іноземний вплив". Цей документ практично дублює скандальний російський закон "про іноагентів".

Рішення грузинського уряду в цьому ключі викликало хвилю протестів і критики як з боку Грузії, так і з-за кордону. Є побоювання, що цей закон стане інструментом для придушення інакодумства та утисків демократичних свобод, а також поставить під загрозу євроінтеграційні прагнення Грузії.

Окрім іншого, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" представила проект закону, який обмежує права ЛГБТК+.

Ситуацію прокоментував грузинський активіст Давид Джапаріддзе. "Очікується, що Комітет із міжнародних справ Палати представників США розгляне законопроект про санкції проти Грузії (також відомий як MEGOBARI ACT) найближчими днями. Робота розпочнеться 10 липня, а обговорення/голосування очікується до кінця цього місяця, повідомляють джерела в Конгресі — Kartuli Paper посилаючись на журналіста." — написав він у Facebook.

За його словами, безвіз буде скасовано після осінніх виборів.

Раніше "Телеграф" писав, що грузинський прем’єр зробив нову цинічну заяву щодо України.