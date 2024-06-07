Переговоры о вступлении Украины в ЕС скоро начнутся? FT узнало о судьбоносном решении Еврокомиссии

Грузия не получит "зеленый свет" на вступление в ЕС

В пятницу, 7 июня, Еврокомиссия (ЕК) объявит, что Украина наконец-то отвечает критериям для вступления в Европейский Союз (ЕС). Наше государство будто бы выполнило необходимые антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов для госслужащих и защиту языков нацменьшинств.

ЕК будет рекомендовать начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдову уже в июне. Об этом сообщает FT со ссылкой на три источника.

Высший орган ЕС настаивает, чтобы официальные переговоры с Киевом и Кишиневом начались до того, как Венгрия возьмет на себя председательство в блоке.

Напомним, что Венгрия примет председательство в ЕС 1 июля. Это даст стране дополнительные рычаги влияния на повестку дня встреч, на которых обсуждаются вопросы, связанные с Украиной. Сейчас у руля стоит Бельгия. Брюссель надеется добиться единогласия и провести первый раунд переговоров по вступлению 25 июня.

FT отмечает, что Грузия, которая вопреки предупреждениям ЕС приняла закон об "иностранных агентах", не получит "зеленый свет".

Ранее "Телеграф" писал, что Министерство иностранных дел (МИД) составило перечень основных дипломатических целей на 2024 год, над которыми будут работать в Украине и в посольствах за рубежом. Среди них – вступление страны в ЕС.