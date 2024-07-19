"Невероятно успешны на поле боя": в Пентагоне поставили на место трамписта Венса с его заявлениями об Украине

Сингх посоветовала отвергнуть мнение о том, что Украина не может победить в войне

США активно развернули производство оружия и боеприпасов, чтобы масштабно помогать Украине в войне против россиян. А Украина, в свою очередь, очень успешна на поле боя, учитывая условия, в которых она ведет войну.

Об этом заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на заявление номинанта на должность вице-президента США при Трампе, Джея Ди Вэнса. Вэнс заявлял, что США якобы не способны изготовить так много оружия, чтобы помочь Украине.

Сингх сказала, что не хочет комментировать политические речи и элементы предвыборной кампании – именно так следует воспринимать какие-либо заявления Вэнса. Однако она добавила, что может отчитаться о работе Пентагона и американской оборонной промышленности.

"Важно помнить, что при этой администрации мы активизировали нашу оборонно-промышленную базу. Мы создаем рабочие места прямо здесь, дома, когда речь идет о производстве 155-миллиметровых снарядов и других средств, которые не только укрепляют нашу оборонно-промышленную базу, но и помогают украинцам", – сказала она.

Сингх также посоветовала отвергнуть мнение, что Украина не может победить в войне. Украинцы, учитывая условия ведения войны, очень успешны на поле боя против российских террористов.

"Я бы также отвергла мнение, что Украина не может победить в этой войне. Мы видели, как украинцы были невероятно успешны на поле боя. Они продолжают окапываться и оттеснять россиян. Это бы никогда не закончилось за день. Это займет время, это занимало время, и это и дальше будет занимать время. И поддержка, которую Украина получила со всего мира, думаю, является подлинным свидетельством также и преданности Соединенных Штатов", – резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле Дональд Трамп избрал вице-президентом Джей Ди Вэнса, который известен своей противоречивой позицией по отношению к Украине.

Сенатор от штата Огайо республиканец Джей Ди Вэнс официально принял номинацию на должность вице-президента США на Национальном съезде Республиканской партии Милуоки. Он выступил с речью и сделал несколько заявлений.