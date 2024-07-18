Джей Ди Вэнс может стать вице-президентом США: в Госдепартаменте оценили уровень угрозы

Украина пользуется в США огромной поддержкой

То, что экс-президент Дональд Трамп сделал кандидатом на должность вице-президента антиукраински настроенного Джей Ди Венса, не означает, что есть угроза для отношений Украины и США. У Украины есть поддержка не только администрации, но и американского народа.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга 17 июля. Он сказал, что угрозы нет, а Украина пользуется у США огромной поддержкой.

"Они решительно поддерживают то, чтобы позволить Украине помочь защитить себя от российской агрессии… это касается не только американской общественности, но и двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса", – сказал Миллер.

Чиновник добавил, что во время голосования за дополнительную военную помощь Украине большинство голосов в Конгрессе США было за. То есть, сам Вэнс, как таковой, не сможет существенно повлиять на поддержку Украины.

Отметим, "Телеграф" рассказывал о том, что говорил об Украине соратник Дональда Трампа Джеймс Дэвид Вэнс. Собрали девять самых скандальных его высказываний.

Бывший посол администрации Дональда Трампа в Германии Ричард Гренелл против членства Украины в НАТО. Кроме того, он выступает за мирный план, который позволит сохранить территорию Украины, но при этом продвигает создание автономных территорий в нашей стране.