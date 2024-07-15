Трамп официально идет на выборы США: в вице-президенты выбрал "недруга" Украины

Переживший покушение экс-президент США Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии на национальном съезде в Милуоки. Бывший глава государства получил максимальное количество голосов в ходе поименного голосования голоса делегации от штата Флориды.

Об этом сообщает CNN. Теперь Трамп должен официально принять выдвижение от партии в своем обращении в прайм-тайм в четверг.

Вице-президентом теперь уже кандидат в президенты США избрал сенатора Джей Ди Венса, который известен своей противоречивой позицией по отношению к Украине.

"После долгих раздумий, а также учитывая огромные таланты многих других людей, я решил, что человек, который лучше всего подходит для того, чтобы занять должность вице-президента Соединенных Штатов, — это сенатор Джей Ди Вэнс из большого штата Огайо", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп считает, что Вэнс во время предвыборной кампании "уделит пристальное внимание американским рабочим и фермерам".

Напомним, мы писали, что украинский политолог Евгений Магда уверен в том, что покушение на Дональда Трампа, а также то, как кандидат в президенты повел себя сразу после нападения — стопроцентное попадание в сердца американских избирателей.