Соратник Трампа Вэнс официально стал кандидатом в вице-президенты США: что он говорил об Украине

Во ходе своего выступления он не упоминал Украину, но подчеркнул, что союзники по всему миру "распределят бремя обеспечения мира во всем мире"

Сенатор от штата Огайо республиканец Джей Ди Вэнс официально принял номинацию на должность вице-президента США на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки. Он выступил с речью и сделал несколько заявлений.

Это был первый раз, когда Вэнс выступал на съезде, а также первый раз, когда он присутствовал на нем . Его представила его жена, Уша Вэнс , судебный адвокат и бывший судебный клерк. Об этом пишет CNN.

Во время своего выступления он не упоминал Украину, но подчеркнул, что союзники по всему миру "распределят бремя обеспечения мира во всем мире".

"Вместе мы сделаем все, чтобы наши союзники внесли свою справедливую долю в обеспечение национальной безопасности и безопасности во всем мире. Вместе мы будем отправлять своих детей на войну только тогда, когда это будет совершенно необходимо, но президент Трамп сделает так, чтобы этого не нужно было делать. Но если мы ударим, то мы ударим очень сильно", – сказал ди Вэнс.

Он также заявил, что Дональд Трамп "поставит Америку на первое место" и при этом критиковал нынешнего президента США Джо Байдена. Вэнс считает, что он нанес вред таким общинам, как та, где он вырос в Огайо.

Джей Ди Вэнс обратился к избирателям рабочего класса. Он сказал, что этот момент касается всех.

"Это о рабочих автомобильной промышленности в Мичигане, которые задаются вопросом, почему политики, не имеющие отношения к делу, уничтожают ваши рабочие места.

Это о рабочем фабрики в Висконсине, который делает вещи своими руками и гордится американским мастерством.

Речь идет об энергетиках из Пенсильвании и Огайо, которые не понимают, почему Джо Байден готов покупать энергоносители у диктаторов по всему миру, когда он мог бы покупать их у трудолюбивых американцев здесь, в своей собственной стране", — подчеркнул Вэнс.

Что Вэнс говорил об Украине

В 2022 году он откровенно призывал не помогать Украине. От Вэнса звучали фразы "Сколько это еще будет длиться и сколько это будет стоить?".

Он также выступает против членства Украины в НАТО и считает, что Киев должен пойти на "значительные территориальные уступки", называя это "единственным выходом из конфликта".

Вместе с тем у Вэнса было интересное высказывание про Путина, которое также показывает его позицию:

"Я никогда не утверждал, что Путин является добрым и дружественным человеком. Я утверждал, что это человек с особыми интересами, и Соединенные Штаты должны реагировать на этого человека с особыми интересами. Но тот факт, что он поганец, не означает, что мы не можем заниматься элементарной дипломатией и расставлять приоритеты в интересах Америки".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле Дональд Трамп избрал вице-президентом Джей Ди Венса, который известен своей противоречивой позицией по отношению к Украине.