"Неймовірно успішні на полі бою": в Пентагоні поставили на місце трампіста Венса з його заявами про Україну

Сінгх порадила відкинути думку про те, що Україна не може перемогти у війні

США активно розвернули виготовлення зброї та боєприпасів, щоб масштабно допомагати Україні у війні проти росіян. А Україна, своєю чергою, надзвичайно успішна на полі бою, враховуючи умови, у яких вона веде війну.

Про це заявила спікер Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на заяву номінанта на посаду віцепрезидента США при Трампа, Джея Ді Венса. Венс заявляв, що США буцімто не здатні виготовити стільки зброї, щоб допомогти Україні.

Сінгх сказала, що не хоче коментувати політичні промови та елементи передвиборчої кампанії – саме так слід сприймати будь-які заяви Венса. Проте вона додала, що може відзвітувати про роботу Пентагону та американської оборонної промисловості.

"Важливо пам’ятати, що за цієї адміністрації ми активізували нашу оборонно-промислову базу. Ми створюємо робочі місця просто тут, удома, коли йдеться про виробництво 155-міліметрових снарядів та інших засобів, які не лише зміцнюють нашу оборонно-промислову базу, а й допомагають українцям", – сказала вона.

Сінгх також порадила відкинути думку про те, що Україна не може перемогти у війні. Українці, з огляду на умови ведення війні, надзвичайно успішні на полі бою проти російських терористів.

"Я б також відкинула думку, що Україна не може перемогти у цій війні. Ми бачили, як українці були неймовірно успішні на полі бою. Вони продовжують окопуватися і відтісняти росіян. Це б ніколи не закінчилось за день. Це займе час, це займало час, і це й надалі займатиме час. І підтримка, яку Україна отримала з усього світу, гадаю, є справжнім свідченням також і відданості Сполучених Штатів", – резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні Дональд Трамп обрав віцепрезидентом Джей Ді Венса, який відомий своєю суперечливою позицією щодо України.

Сенатор від штату Огайо республіканець Джей Ді Венс офіційно прийняв номінацію на посаду віцепрезидента США на Національному з’їзді Республіканської партії Мілуокі. Він виступив із промовою та зробив кілька заяв.